Anthropic ha annunciato il lancio di Claude Design, una nuova piattaforma dedicata alla progettazione creativa digitale. La notizia ha provocato un calo nelle quotazioni di Adobe e Figma, due aziende attive nel settore del design e della collaborazione online. Mentre il settore tecnologico si confronta con l'influenza dell'intelligenza artificiale generativa su testi e codici, questa mossa di Anthropic rappresenta un passo deciso nel campo della creatività digitale.

AGI - Mentre il settore tecnologico cercava di assorbire l'impatto dell'intelligenza artificiale generativa sui testi e sul codice, Anthropic ha deciso di alzare l'asticella, puntando dritta al cuore della creatività digitale. Il lancio di Claude Design, avvenuto nelle scorse ore, ha scatenato un vero e proprio terremoto a Wall Street, colpendo duramente i giganti storici del settore. Non è solo l'ennesimo strumento per creare immagini, ma un cambio di paradigma che ha portato le azioni di Figma a perdere oltre il 7% in una singola seduta, trascinando verso il basso anche Adobe in una giornata di forte tensione per il comparto software. Il cuore di questa rivoluzione si chiama Claude Opus 4.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Anthropic lancia Claude Design. Perché le azioni Adobe e Figma sono crollate

Notizie correlate

Leggi anche: Anthropic sfida i giganti del design: crollano Adobe e Wix

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Maxi investimento di Google: pronti 40 miliardi per l'AI di Claude; Claude arriva su Photoshop, Blender e Ableton, cosa cambia; Claude apre ai creativi con nuove integrazioni per software di design e musica; Claude si collega a Photoshop e altri software creativi.

Anthropic lancia Claude Design: cos’è e come funziona?Anthropic presenta Claude Design, uno strumento AI per creare prototipi, presentazioni e interfacce da prompt. mistergadget.tech

Anthropic lancia Claude Design: l’AI che crea prototipi e grafiche da una semplice ideaClaude Design porta l’intelligenza artificiale oltre la generazione di contenuti, trasformandola in uno strumento concreto per creare prototipi, grafiche e progetti visivi attraverso il semplice lingu ... news.fidelityhouse.eu

Avete presente Claude Design Il nuovo strumento di Anthropic di cui si è parlato parecchio in queste settimane Ecco, è uscita la risposta open. Si chiama Open Design. In pratica ti permette di creare: siti web slide prototipi di app contenuti grafici - facebook.com facebook

Anthropic lancia Claude Design per creare grafiche e prototipi al volo x.com