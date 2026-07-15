L?eterno ritorno dei franchi tiratori ultimo retaggio della prima Repubblica

Durante una colazione alla buvette, alcuni sostenitori di un partito politico commentavano le recenti tensioni interne. Uno di loro affermava che il leader nazionale aveva ragione a mantenere le preferenze, ma sperava che gli avversari non rispondessero con azioni aggressive. La conversazione si concentrava su comportamenti di membri di un gruppo parlamentare, con riferimenti a attacchi e minacce tra colleghi.

Indro Montanelli li chiama «gli onorevoli-lupara». E ieri mattina, all’ora di colazione, alla buvette, un gruppetto di meloniani conversava così: «Giorgia fa bene ad andare avanti sulle preferenze, ma speriamo che gli altri non imbraccino i fucili». L’aspetto impressionante del revival dei cecchini d’aula è che loro sembrano sbucati dal passato della Prima Repubblica per abbattere le preferenze che sono un grande classico, in qualche modo rispolverato, proprio della Prima Repubblica. In trentuno hanno sparato nascosti nell’anonimato. E divampano le accuse incrociate come accade da sempre dopo una mattanza parlamentare. I leghisti si difendono: «Stamane - racconta Calderoli ai suoi - ho visto la processione di deputati di Fratelli d’Italia che andavano dai loro dirigenti dicendogli: fermatevi, le preferenze sono uno schifo». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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