Nella giornata di ieri si sono svolte le votazioni per l’elezione del nuovo garante, segnate da tensioni e colpi di scena. La maggioranza ha affrontato la prima vera crisi interna, con alcuni membri che hanno espresso voto contrario o indeciso, portando a un risultato finale incerto. Il voto, svolto in modo segreto, ha visto una rimonta all’ultimo momento, creando un clima di incertezza tra i presenti.

Firenze, 13 maggio 2026 – Un franco tiratore per parte, le crepe nella maggioranza, il voto segreto con tanto di rimonta e brivido finale. Sembra una puntata delle celebre serie tv House of Cards, invece è la nomina del garante toscano per l’infanzia e l’adolescenza. Alla fine tutto va come previsto dal governatore Eugenio Giani: vince Stefano Scaramelli, ex consigliere regionale di Italia Viva – candidato designato da Casa Riformista con il supporto del Pd – con 19 voti (la maggioranza richiesta era di 18). Non va oltre i 14 voti Paolina Pistacchi (designata da FdI), un solo voto per Luciano Trovato, proposto da Avs. Cinque invece le schede...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scaramelli è il nuovo garante, tra polemiche e franchi tiratori. “Prima crisi nella maggioranza”

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