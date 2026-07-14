Alle 21.15, sul palco del chiostro di Santa Caterina, i Franchi Tiratori si esibiranno nell’ambito di Real Collegio Estate. Il gruppo, formato da quattro musicisti, proporrà musica ispirata agli anni ’80 e ’90. Il progetto nasce dall’incontro tra artisti che condividono l’obiettivo di raccontare storie, emozioni e persone attraverso le loro performance. La serata vedrà la band esibirsi con un repertorio dedicato a quegli anni.

Un progetto nato dall’incontro tra quattro musicisti uniti dalla stessa idea di musica: raccontare storie, emozioni e persone. Stasera alle 21.15 i Franchi Tiratori saliranno sul palco del chiostro di Santa Caterina per il nuovo appuntamento di Real Collegio Estate. La formazione è composta da Roberto Franchi alla voce e alla chitarra, Fabio Pierotti alle chitarre, Riccardo Lorenzetti al basso e Giovanni Nocera alla batteria. Sul palco il gruppo propone uno spettacolo costruito attorno a due anime diverse ma complementari. La prima è rappresentata dalle canzoni originali di Roberto Franchi, nate da un percorso di scrittura confluito in “Un uomo qualunque“, disco dedicato alla vita quotidiana, ai sentimenti, alle relazioni, alle attese e a quei piccoli momenti che, sommati, finiscono per formare la storia di ciascuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sul palco i Franchi tiratori. Musica dei mitici ’80-’90

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