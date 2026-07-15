Durante la seduta parlamentare, alcuni deputati hanno votato contro la fiducia al primo governo Meloni, causando una battuta d’arresto. Questi voti dissenzienti sono stati attribuiti a cosiddetti franchi tiratori, noti anche come “cecchini d’aula”. La scena ricorda le tensioni della Prima Repubblica, con voti segreti e tradimenti interni. La presenza di questi voti ha portato a un risultato incerto e ha riacceso vecchi ricordi di divisioni politiche.

I franchi tiratori affossano il Meloni I ed è subito P rima Repubblica. Che nostalgia. Si sa: il destino di ogni generazione è rimpiangere tutto quello che ha detestato. Compresi, ovviamente, rituali e gergo e bizantinismi di una politica che sembrava lunare soltanto perché non avevamo ancora sperimentato quella attuale. Del resto, lo sapevano già le nonne: si stava meglio quando si stava peggio. https:www.quotidiano.netpoliticachi-ha-tradito-giorgia-meloni-ko6pqojl E allora facciamolo, questo tour al muro del rimpianto per il politichese sì bello e perduto, fantasioso nei suoi ossimori spericolati, le convergenze parallele, la non sfiducia,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’eterno ritorno dei franchi tiratori. Con i ‘cecchini d’aula’ è subito Prima Repubblica

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