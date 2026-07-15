Un uomo di 61 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Lerici durante un controllo di routine in località Serra. Alla vista dei militari, ha cercato di disfarsi di uno spinello parzialmente fumato. Successivamente, i Carabinieri hanno esteso l'operazione alla sua abitazione, trovando sostanze stupefacenti nascosta in casa. Il 61enne è stato accompagnato in caserma e denunciato per detenzione di droga.

Lerici, 15 luglio 2026 - Un controllo di routine in località Serra si è concluso con l' arresto di un 61enne di Lerici. L'uomo, alla vista dei militari dell'Arma, ha tentato di disfarsi di uno spinello parzialmente fumato, mossa che ha spinto i Carabinieri a estendere l'accertamento con una perquisizione domiciliare. All'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti circa 90 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento. Le evidenze raccolte hanno portato all'immediata denuncia per detenzione finalizzata allo spaccio. Questa mattina, all'interno del Tribunale della Spezia, il giudice ha convalidato il provvedimento cautelare, applicando all'uomo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria come misura cautelare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lerici, nascondeva droga in casa: 61enne arrestato dai carabinieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nascondeva droga in auto e a casa, blitz della Finanza: arrestato pusherUna operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un uomo originario della provincia di Salerno.

In casa nascondeva 2 chili di droga e 13mila euro in contanti: 42enne arrestatoUn uomo di 42 anni è stato arrestato a Reggio Emilia dopo essere stato trovato in casa con circa due chili di droga e 13.