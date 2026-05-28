Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Reggio Emilia dopo essere stato trovato in casa con circa due chili di droga e 13.000 euro in contanti. La polizia ha effettuato una perquisizione nell’abitazione, scoprendo la sostanza stupefacente e il denaro. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

Reggio Emilia, 28 maggio 2026 – È stato trovato in casa con quasi due chili di droga e 13.000 euro in contanti. Un 42enne nigeriano è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato a Masone. Nella sua abitazione nascondeva 1,5 chili di eroina e oltre 200 grammi di cocaina. Tutto sequestrato dalla squadra mobile che ha effettuato il blitz dopo giorni di appostamenti e monitoraggio, un’inchiesta coordinata dalla procura reggiana. Il valore degli stupefacenti è stato stimato attorno ai 70.000 euro. Il presunto pusher è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In casa nascondeva 2 chili di droga e 13mila euro in contanti: 42enne arrestato

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