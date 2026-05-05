Nascondeva droga in auto e a casa blitz della Finanza | arrestato pusher
Una operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un uomo originario della provincia di Salerno. Durante le perquisizioni, sono stati trovati cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi, nascosti sia in auto che in casa. L’indagine ha coinvolto diversi territori della regione, evidenziando i collegamenti nel traffico di sostanze stupefacenti tra le varie zone. L’uomo è stato portato in caserma e, successivamente, in carcere.
Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un uomo, originario della provincia di Salerno, trovato in possesso di cocaina e di materiale destinato al confezionamento delle dosi, confermando ancora una volta i collegamenti tra diversi territori della Campania nel traffico di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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