Nascondeva droga in auto e a casa blitz della Finanza | arrestato pusher

Una operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un uomo originario della provincia di Salerno. Durante le perquisizioni, sono stati trovati cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi, nascosti sia in auto che in casa. L’indagine ha coinvolto diversi territori della regione, evidenziando i collegamenti nel traffico di sostanze stupefacenti tra le varie zone. L’uomo è stato portato in caserma e, successivamente, in carcere.