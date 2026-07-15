L' eredità della cultura a Milano | un successo che non si può disperdere

A Milano, il dibattito pubblico si concentra su questioni economiche, sociali e di sicurezza, lasciando poco spazio alla cultura. Le discussioni sul ruolo del sindaco tendono a ignorare l'importanza della vita culturale, che spesso non viene considerata tra le priorità. La città ha un patrimonio culturale significativo, ma non sempre viene inserito nei temi principali delle conversazioni politiche e pubbliche.

Come spesso accade, nel dibattito a più voci in corso nelle pagine milanesi del Corriere a proposito del sindaco manca il ruolo della cultura. È normale: le preoccupazioni prevalenti di chi vota sono altre, economiche, sociali, di sicurezza. Nella famosa «visione», più volte richiamata, la vita culturale appare come un di più: un lusso per chi può permetterselo soltanto dopo avere soddisfatto i bisogni primari. Anche i commentatori preferiscono concentrarsi sugli aspetti più considerati dall’elettorato. Del resto «povera e nuda vai, filosofia» non è certo un verso di oggi, e non ha mai perso di attualità. Eppure, se si parla della giunta Sala, proprio l’aspetto culturale è uno di quelli che lascia la città più trasformata, da centro di business a meta del turismo internazionale. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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