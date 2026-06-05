Agorà Lazio il monarca non può disperdere un patrimonio di passione e amore

Da iltempo.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il testo fa riferimento a una dichiarazione che critica un individuo per aver tentato di disperdere un patrimonio di passione e amore. La comunicazione si rivolge a un direttore e risponde all'invito della Redazione, senza fornire dettagli specifici su eventi o protagonisti. La frase si concentra su un giudizio negativo riguardo a un’azione di perdita o smembramento di un patrimonio emotivo o culturale, senza ulteriori spiegazioni o contestualizzazioni.

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Caro Direttore, rispondo volentieri all'invito della Redazione che mi chiede cosa penso della situazione-Lazio, anche in riferimento all'articolo scritto da Luigi Bisignani e al dibattito che «Il Tempo» ha deciso di avviare dando voce di quanti amano la Lazio e soffrono molto per la situazione che si è creata e che, ormai, sembra senza una via d'uscita diversa dal cambio al vertice societario. La squadra del cuore è patrimonio di quanti la seguono con una passione che si tramanda di padre in figlio. Alla Lazio si vuole bene come a una persona cara, è la compagna di viaggio di una vita, con lei si condividono gioie e amarezze. Personalmente, penso di avere le carte in regola per dire la mia, seguo la Lazio dalla seconda metà degli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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