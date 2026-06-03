“I ragazzi immigranti appena arrivati hanno subito bisogno di lavorare, di entrare a guadagnarsi un po’ la micchetta, trovano il caporale di turno che fa gli accordi con loro sulla paga oraria che è al di fuori comunque del contratto stabilito”. A dirlo è Abouzahra Ahmed, sindacalista della Filca Cisl di origine egiziana, a margine del presidio contro il caporalato organizzato da Cgil, Cisl e Uil davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense di Milano. Ahmed ha spiegato che una volta inseriti nel cantiere, i lavoratori vedono trattenuta parte della busta paga a favore del caporale, in base ad accordi presi prima dell’assunzione. Il meccanismo produce un effetto collaterale: lo stipendio formale risulta più alto di quello realmente percepito, con conseguenze fiscali per il lavoratore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Amendolara, allarme Cisl: "Quello che è successo in Calabria può succedere anche a Milano"

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