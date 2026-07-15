L’era del consumo digitale | salute dei minori a rischio e ricorsi legali contro i social network

È stato segnalato un aumento di problemi di salute mentale tra i minori, legato all'uso prolungato e incontrollato dei social network. Studi e pareri clinici collegano questa esposizione a un incremento di ansia, depressione, insonnia e difficoltà di attenzione tra i giovani. La questione ha portato a ricorsi legali contro le piattaforme social, accusate di contribuire a questi rischi. La discussione riguarda in particolare l'impatto dell'uso dei social sulla salute dei minori.

L'esposizione prolungata e incontrollata alle piattaforme social sta sollevando un coro di allarmi a livello globale. Ricerche e pareri clinici evidenziano come l'uso continuo di questi canali sia strettamente collegato a un aumento di stati ansiosi, disturbi depressivi, insonnia e deficit dell'attenzione nei più giovani. Dai tribunali USA alla Class Action di Milano, ecco come si cerca di cambiare il futuro dei social network. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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