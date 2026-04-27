Class action contro i social network le associazioni europee dei genitori valutano ricorsi legali come in Italia | Incoraggiamo tutti ad agire

Le associazioni di genitori in Europa stanno prendendo in considerazione l’idea di promuovere ricorsi legali contro i social network più diffusi, come Facebook, Instagram e TikTok. In Italia, si sta valutando l’avvio di una class action che potrebbe aprire la strada a ulteriori azioni legali in altri Paesi del continente. Le organizzazioni incoraggiano le famiglie a partecipare e a intraprendere iniziative legali simili.

Per i social network Facebook, Instagram e TikTok la class action italiana potrebbe essere l’inizio di una valanga giudiziaria in tutta Europa, con conseguenze imprevedibili. Le associazioni delle famiglie del Vecchio continente stanno valutando “l’opportunità di seguire l’esempio” del ricorso presentato al tribunale civile di Milano dal Moige (Movimento italiano genitori), a luglio del 2025. L’annuncio è della sigla italiana, impegnata da tempo nella lotta per tutelare i minori dai rischi dell’algoritmo. Riunita a Parigi, la European parents Association (Epa) “ha condiviso le ragioni dell’azione legale” e “valuterà l’opportunità di seguirne l’esempio nei rispettivi ordinamenti nazionali, seguendo il modello pioneristico sviluppato in Italia”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Class action contro i social network, le associazioni europee dei genitori valutano ricorsi legali come in Italia: “Incoraggiamo tutti ad agire” Notizie correlate Leggi anche: Moige: "Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatori" Class action contro i social network per tutelare i minori: prima udienza slitta di 3 mesi. Genitori: “Forte disagio e preoccupazione”Parte con il freno a mano il processo contro i social network, nato dalla prima class action italiana, sostenuta dai genitori per tutelare i più... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: CLASS ACTION CONTRO PRIMA ASSICURAZIONI: E’ STATA AVVIATA LA PROCEDURA GIUDIZIARIA; AI e copyright, la class action da 1,5 miliardi di dollari contro Anthropic; ? Class action contro Meta, dal Trentino Alto Adige il primo caso in Italia; Passa la Class Action del Ctcu: prima vittoria contro Meta. Moige: Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatoriMoige: Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatori. L'Assemblea Generale dell'Epa ... lamilano.it Abbiamo aderito all’iniziativa per chiedere i rimborsi a Netflix. Ecco com’è andata, per oraSi è parlato molto della sentenza del tribunale di Roma che apre alla possibilità di ottenere rimborsi per gli aumenti imposti da Netflix negli anni. Ma nella pratica come funziona? Abbiamo fatto un t ... wired.it Passa la Class Action del Ctcu: «prima vittoria contro Meta». https://www.altoadige.it/cronaca/passa-la-class-action-del-ctcu-prima-vittoria-contro-meta-1.4347618 - facebook.com facebook Parte da Bolzano, grazie al Centro tutela consumatori, la prima class action in Europa contro la fuga di dati da Facebook di oltre 500 milioni di utenti nel mondo #ioseguoTgr @TgrRai x.com