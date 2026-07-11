L’Unione Europea ha avviato un’indagine sui social di Meta, accusandoli di creare dipendenza e mettere a rischio i minori. La Commissione Europea ha inviato richieste di informazioni a Meta, chiedendo dati sul funzionamento delle piattaforme e sulle misure di protezione dei giovani. L’indagine si concentra su come le app incentivino un uso prolungato e su eventuali vulnerabilità legate alla presenza di minori. Nessuna decisione formale è stata ancora presa.

di Ottavia Firmani BRUXELLES Per molti è un’azione automatica: si sblocca lo smartphone, si clicca sull’icona del social network desiderato, si scorre verso il basso. Il dito si muove spontaneamente, mentre le ore scorrono. Un’abitudine, quella di “scrollare“ sui social network, che per l’ Unione Europea è più simile ad una dipendenza che ad un hobby. Una dipendenza costruita ad hoc, contenuto dopo contenuto, da chi quei social li progetta. E allora, per evitare che le Big Tech portino a casa "profitti a scapito del benessere dei nostri figli", la Commissione Europea contesta in via preliminare, a Meta, una violazione della legge sui servizi digitali (il Digital services act). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Ue contro i social network di Meta: "Creano dipendenza, minori a rischio"

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Processo storico contro Meta: social accusati di creare dipendenza nei minori

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