Ellen Burstyn Leone d’oro alla carriera

Ellen Burstyn ha ricevuto il premio Leone d’oro alla carriera. L’attrice, attiva da più di sessant’anni, è nota per la sua presenza intensa sul grande schermo. La cerimonia si è svolta ieri, con la consegna del riconoscimento durante un evento cinematografico. La sua carriera comprende numerosi ruoli e riconoscimenti, consolidando la sua posizione tra le interpreti più apprezzate del cinema americano.

Da oltre sessant'anni Ellen Burstyn è una delle figure più autorevoli del cinema americano: attrice di straordinaria intensità, vincitrice del Premio Oscar per Alice non abita più qui di Martin Scorsese e protagonista di film diventati cult come L'ultimo spettacolo, L'esorcista e Interstellar, ha saputo dare volto e voce a personaggi femminili complessi, fragili e coraggiosi. Proprio lei, interprete di Chris MacNeil, la madre della dodicenne Regan (Linda Blair) posseduta dal demonio nel capolavoro horror di William Friedkin, riceverà il Leone d'oro alla carriera dell'83a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Ellen Burstyn riceverà il Leone d'Oro alla carriera al Festival del Cinema di Venezia reddit

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