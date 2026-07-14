Mostra Cinema Venezia 2026 Leone d’Oro alla carriera per Ellen Burstyn

È stato attribuito all’attrice statunitense Ellen Burstyn (‘L’esorcista’, ‘Alice non abita più qui’, ‘Interstellar’) il Leone d’Oro alla carriera dell’ 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (2 – 12 settembre 2026). Lo rende noto la Biennale in una nota. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera. Ellen Burstyn, nell’accettare la proposta, ha dichiarato: “Wow! Non solo ho la possibilità di viaggiare in una delle mie città preferite in assoluto in tutto il mondo. ma me ne torno a casa stringendo tra le braccia un Leone d’Oro! Il Leone d’Oro alla carriera della Mostra del Cinema di Venezia! Mi sento così onorata – così felice – così piena di gratitudine! Davvero wow!”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Venezia: Leone d'oro alla carriera per George Clooney

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