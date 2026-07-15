Lunedì, nei locali del Bastione San Filippo, si è svolto un pranzo promosso dalla Caritas diocesana di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino. L’evento ha coinvolto persone in condizioni di fragilità, offrendo un momento di condivisione e accoglienza. L’Enoteca Italiana di Siena ha messo a disposizione gli spazi per l’iniziativa, che ha visto la partecipazione di volontari e ospiti. La giornata ha sottolineato l’importanza della solidarietà e dell’inclusione.

Una giornata all’insegna della solidarietà, dell’ accoglienza e della condivisione quella di lunedì nei locali del Bastione San Filippo di Enoteca Italiana Siena, che hanno ospitato il pranzo dedicato alle persone più fragili, promosso in collaborazione con la Caritas diocesana di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino. All’iniziativa ha preso parte anche l’arcivescovo Augusto Paolo Lojudice, che ha condiviso questo appuntamento con gli ospiti, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, testimoniando ancora una volta l’attenzione e la vicinanza verso chi vive situazioni di difficoltà. L’ Enoteca Italiana ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Enoteca ospita la Caritas. Pranzo di condivisione

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