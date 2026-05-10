Oggi si celebra la riapertura dell’Enoteca Italiana, situata nella Fortezza Medicea di Siena, che torna a essere aperta al pubblico dopo un periodo di chiusura. La struttura, che rappresenta un punto di riferimento per il settore vinicolo, riprende la sua funzione di spazio dedicato alla promozione del vino italiano e alla valorizzazione del patrimonio storico della città. La riapertura segna un momento di ripartenza per questa istituzione.

Un pezzo della Fortezza Medicea torna a vivere e con lui si riapre anche una pagina importante del rapporto tra Siena, il suo vino e gli spazi storici della città. Ha riaperto al pubblico il Bastione San Filippo della Fortezza Medicea, nuovo tassello del percorso di rilancio dell’ex Enoteca Italiana dentro le mura della Fortezza. Uno spazio che torna accessibile alla città con l’obiettivo di diventare un punto di incontro tra produzione vitivinicola, cultura e accoglienza. La posizione d’altronde è strategica, con l’accesso di fianco al campino di San Prospero l’Enoteca rappresenterà un nuovo approdo alla città, aperto e attraversabile (per ritrovarsi direttamente in Fortezza) tutti i giorni dalle 10 alle 19.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rinascita dell’Enoteca Italiana: "Siamo fieri, giorno importante"

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