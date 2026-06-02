Primo pranzo solidale offerto alle Caritas parrocchiali di Ceglie Messapica
Il 29 maggio, presso l’Ipseoa dell’istituto “C.Agostinelli”, si è svolta la prima edizione del pranzo solidale organizzato dal Lions Club Ceglie Messapica Alto Salento. L’evento è stato destinato alle Caritas parrocchiali di Ceglie Messapica.
CEGLIE MESSAPICA - Il 29 maggio presso l’Ipseoa dell’istituto “C.Agostinelli” il Lions Club Ceglie Messapica Alto Salento ha organizzato la prima edizione del pranzo solidale, offerto alle Caritas parrocchiali della città di Ceglie Messapica.Nella serata del 22 marzo presso il Teatro Comunale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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