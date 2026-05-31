Il Napoli ha deciso di affidare la guida tecnica a Allegri per la prossima stagione, suscitando reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori. L’annuncio ha scatenato un vespaio di critiche e commenti sui social, con alcuni che lo considerano una scelta controversa. Nel frattempo, un ex calciatore si è espresso pubblicamente, accusando alcuni commentatori di promuovere false narrazioni e di essere “venditori di fumo”.

Massimiliano Allegri si appresta a sedersi sulla panchina del Napoli per guidare la ricostruzione azzurra nella prossima stagione, una mossa di mercato clamorosa che sta già dividendo in due l’opinione pubblica sportiva. L’ufficialità dell’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis arriverà non appena il tecnico livornese avrà risolto gli ultimi nodi burocratici e contrattuali che lo legano ancora al Milan. La scelta della dirigenza partenopea ha riacceso il dibattito tra i sostenitori del pragmatismo allegriano e chi, al contrario, considera il suo calcio ormai superato, specie dopo l’annata fallimentare vissuta sulla panchina rossonera. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Napoli sceglie Allegri per il dopo-Milan: scoppia la bufera e Adani invoca Maradona contro i “venditori di fumo”

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Allegri è la logica scelta. Il Napoli è un’azienda, non fa poesia né rivoluzioni Napoli trasforma ogni allenatore in un referendum antropologico. Non si sceglie un allenatore solo perché gioca bene. Il Napoli non può essere sempre una start-up emotiva. Di Espe x.com

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