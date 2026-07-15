L'aula della Camera ha respinto con scrutinio segreto un emendamento che proponeva di inserire le preferenze nella legge elettorale. L'emendamento era stato presentato da un deputato di un gruppo politico di area nazionalista. La proposta prevedeva modifiche alle modalità di voto, ma è stata bocciata durante la votazione. Nessun altro dettaglio sui numeri o sulle motivazioni della decisione è stato comunicato.

L'aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l' emendamento del deputato di Futuro Nazionale con Vannacci Edoardo Ziello che prevedeva l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, 139 i sì. Il governo e la maggioranza si erano rimessi all'aula, modificando il parere inizialmente contrario. Partito democratico e Movimento 5 Stelle si erano detti fin da subito contrari a votare l'emendamento dei vannacciani. Evidentemente, però, come accaduto martedì, anche nella maggioranza di centrodestra c'è chi ha detto no. Ieri i " franchi tiratori " erano stati 31, molti dei quali - si sussurrava in Transatlantico - donne di Lega e Forza Italia, anche se più d'uno sospettava degli stessi deputati di FN. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Legge elettorale, Vannacci presenta l'emendamento sulle preferenze: bocciato anche questo

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