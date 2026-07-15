L'emendamento sulle preferenze in legge elettorale è stato bocciato, con 31 deputati che hanno votato contro. La decisione è stata annunciata da Rampelli, presidente d'Aula, durante la seduta. I deputati di Fratelli d’Italia hanno reagito visibilmente delusi alla mancata approvazione. La discussione si è concentrata sulla proposta di modifica, che prevedeva l’introduzione di preferenze, ma non è passata. La votazione ha evidenziato divisioni tra i parlamentari presenti.

I volti dei deputati di FdI dopo che Rampelli, presidente d'Aula per l'occasione, ha annunciato la bocciatura dell'emendamento che prevedeva l'introduzione delle preferenze racconta meglio di mille editoriali l'atmosfera che si respira in Aula. L'emendamento, presentato da FdI, Noi Moderati e Udc, prevedeva insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a tre preferenze della stessa lista. L'Aula però, con voto segreto, l'ha bocciato, per un solo voto: 188 no contro 187 sì. La lettura del voto è semplice: da una parte c'è l'opposizione che, dopo aver annusato l'occasione, ha fatto il suo gioco votando compatta. I franchi tiratori sono dall'altra parte dell'emiciclo e siedono tra i banchi di Lega e Forza Italia; secondo i calcoli sarebbero 31. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Legge elettorale, bocciato l'emendamento sulle preferenze. È caccia ai trentuno franchi tiratori

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Legge elettorale: bocciato l'emendamento sulle preferenze, intervista a Luca Squeri

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Per un solo voto di scarto la maggioranza di governo vede bocciato l’emendamento che intendeva riammettere le preferenze nella nuova legge elettorale. #leggeelettorale #governo x.com

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