La Camera ha respinto di un solo voto un emendamento alla legge elettorale proposto da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc. L’emendamento consentiva di esprimere fino a tre preferenze all’interno della stessa lista, oltre al capolista bloccato. Le opposizioni hanno protestato, esprimendo forte disappunto per il risultato. La proposta, che mirava a modificare le modalità di voto, è stata quindi respinta senza approvazione.

(LaPresse) La Camera ha bocciato per un solo voto l’emendamento alla legge elettorale presentato da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc, che prevedeva, oltre al capolista bloccato, la possibilità di esprimere fino a tre preferenze all’interno della stessa lista. Il voto segreto si è concluso con 188 voti contrari e 187 favorevoli, determinando la bocciatura della proposta al termine di una seduta caratterizzata da momenti di forte tensione. Durante le operazioni di voto, il presidente di turno Fabio Rampelli ha richiamato i deputati al rispetto del regolamento, invitandoli a non riprendere con i cellulari il momento dell’espressione del voto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, bocciato emendamento sulle preferenze: il boato delle opposizioni alla Camera

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Legge elettorale, la Camera boccia l'emendamento sulle preferenze: il boato in Aula dell'opposizione

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