Legge elettorale alla Camera la maggioranza va sotto sulle preferenze | emendamento bocciato per un solo voto Sit-in delle opposizioni

Da gazzettadelsud.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla Camera, la maggioranza ha perso un'importantemanche voto sulla riforma della legge elettorale. Un emendamento che prevedeva un sistema misto con capilista bloccati e preferenze è stato respinto con 187 voti favorevoli e 188 contrari. Le opposizioni hanno organizzato un sit-in in risposta alla decisione.

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La maggioranza incassa una battuta d’arresto alla Camera sulla riforma della legge elettorale. L’emendamento che puntava a introdurre un sistema misto con capilista bloccati e preferenze è stato bocciato per un solo voto: 187 deputati hanno votato a favore, 188 contro. La votazione si è svolta a scrutinio segreto, su richiesta delle opposizioni, e ha visto la bocciatura della proposta firmata da esponenti di Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc. Sul testo avevano espresso parere favorevole sia i relatori di maggioranza sia il governo. Anche Lega e Forza Italia avevano annunciato il proprio sostegno all’emendamento, pur non risultando tra i firmatari. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Legge elettorale, la maggioranza è battuta e va sotto per un voto. Le opposizioni insorgono

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