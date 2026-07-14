Alla Camera, la maggioranza ha perso un'importantemanche voto sulla riforma della legge elettorale. Un emendamento che prevedeva un sistema misto con capilista bloccati e preferenze è stato respinto con 187 voti favorevoli e 188 contrari. Le opposizioni hanno organizzato un sit-in in risposta alla decisione.

La maggioranza incassa una battuta d’arresto alla Camera sulla riforma della legge elettorale. L’emendamento che puntava a introdurre un sistema misto con capilista bloccati e preferenze è stato bocciato per un solo voto: 187 deputati hanno votato a favore, 188 contro. La votazione si è svolta a scrutinio segreto, su richiesta delle opposizioni, e ha visto la bocciatura della proposta firmata da esponenti di Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc. Sul testo avevano espresso parere favorevole sia i relatori di maggioranza sia il governo. Anche Lega e Forza Italia avevano annunciato il proprio sostegno all’emendamento, pur non risultando tra i firmatari. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Legge elettorale, alla Camera la maggioranza va sotto sulle preferenze: emendamento bocciato per un solo voto. Sit-in delle opposizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Legge elettorale, la maggioranza è battuta e va sotto per un voto. Le opposizioni insorgono

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, le opposizioni si aggrappano al voto segreto: l’emendamento sulle preferenze non passa per un votoL’emendamento proposto dalle opposizioni, che prevedeva un sistema misto di capilista bloccati e preferenze, è stato respinto dall’aula attraverso un...

Leggi anche: Legge elettorale, niente ritorno delle preferenze: la maggioranza va sotto di un voto

Temi più discussi: Legge elettorale: emendamento di Fdi, Nm e Udc sulle preferenze; Legge elettorale, il 14 riprende l'iter in Aula. I nodi ancora da sciogliere; Legge elettorale, emendamento FdI-Nm-Udc: capilista bloccati e fino a 3 preferenze; È arrivato l’emendamento di Fratelli d’Italia sulle preferenze.

Emendamento sulle preferenze bocciato alla Camera per un voto: 187 a 188. I franchi tiratori son tornati. #LeggeElettorale x.com

Legge elettorale: la maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze. Coro delle opposizioni: 'Elezioni'Bocciato col voto segreto l'emendamento i FdI-Nm-Udc. Conte: 'Meloni sfiduciata dalla maggioranza, vada a casa'. Schlein: 'Voto contro l'arroganza della premier'. Bignami: 'Noi ci mettiamo la faccia, ... ansa.it

Legge elettorale, la maggioranza si spacca e va sotto di un voto: Meloni si dimettaBocciato alla Camera l’emendamento sulle preferenze nella legge elettorale: la maggioranza perde per un solo voto dopo lo scrutinio segreto. notizie.it