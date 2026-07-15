Legge elettorale sì bipartisan sul voto fuorisede | dopo le trattative via libera anche dal campo largo Cosa cambia

Il Parlamento ha approvato la legge elettorale sul voto fuori sede, con un accordo bipartisan. Dopo un’intesa tra centrodestra e opposizioni, l’emendamento è stato riformulato nel Comitato dei nove. La proposta ha ottenuto il via libera sia dal campo largo che dal centrodestra, con Fratelli d’Italia che ha sostenuto la misura e Forza Italia che ha richiesto garanzie. La modifica riguarda le modalità di voto per gli italiani all’estero.

Prima l’accordo faticosamente raggiunto nel centrodestra, con Fratelli d’Italia a spingere e Forza Italia a chiedere garanzie. Poi la trattativa con le opposizioni, culminata nella riformulazione dell’emendamento durante il Comitato dei nove. Alla fine, sul voto ai fuori sede, la legge elettorale mette d’accordo tutti: l’Aula della Camera approva all’unanimità, con 353 voti favorevoli e nessun contrario, il testo a prima firma del deputato meloniano Fabio Roscani. Un voto bipartisan, accompagnato dagli applausi dell’emiciclo, che – una volta approvata definitivamente la nuova legge elettorale – consentirà a studenti, lavoratori e persone sottoposte a cure mediche di votare nel comune in cui vivono temporaneamente, senza essere costretti a tornare in quello di residenza. 🔗 Leggi su Open.online

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