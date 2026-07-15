Via libera al voto fuorisede nella nuova legge elettorale cosa cambia e novità del registro per i domiciliati
La Camera ha approvato con 353 voti favorevoli e nessun contrario la possibilità di voto per i fuorisede nella nuova legge elettorale. La modifica riguarda anche l’introduzione di un nuovo registro per i domiciliati. La decisione è stata presa in modo unanime durante la seduta del 15 luglio.
Via libera unanime della Camera al voto per i fuorisede nella nuova legge elettorale. Nella giornata del 15 luglio l’Aula ha approvato con 353 voti favorevoli, nessun contrario. Tra le novità anche l’istituzione di un registro per gli elettori fuorisede presso l’ufficio elettorale comunale. La nuova modalità di voto per fuorisede entrerà in vigore se la legge elettorale verrà approvata. Voto fuorisede, come cambia Chi potrà votare fuori sede Il nuovo registro per i domiciliati Le scadenze previste per la richiesta Voto fuorisede, come cambia Come riportato da La Repubblica, per poter esercitare il diritto di voto fuori sede sarà necessario presentare una richiesta e iscriversi in un apposito registro. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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