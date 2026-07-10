Legge elettorale c’è l’accordo nel centrodestra sul voto fuorisede | ecco come funzionerà

Il centrodestra chiude l’accordo sul voto fuorisede. Dopo giorni di braccio di ferro sui vari dossier della legge elettorale — mentre restano ancora aperti il nodo delle preferenze e quello dei collegi esteri — la maggioranza ha trovato la quadra sull’ emendamento unitario per consentire a studenti, lavoratori e persone in cura di votare nel comune in cui vivono temporaneamente. L’ok arriva dopo le ultime interlocuzioni nella coalizione e il coordinamento dei movimenti giovanili dei partiti di maggioranza, che su questo dossier hanno spinto a lungo. Anche Forza Italia, che nei giorni scorsi aveva chiesto correttivi per mettere al riparo il voto da irregolarità, avrebbe dato il via libera dopo il disco verde del segretario Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Open.online

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LEGGE ELETTORALE, TRAPPOLA ANTI-VANNACCI E QUIRINALE: MELONI AL BIVIO | LUCIANO GHELFI

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