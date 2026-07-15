Un emendamento di Futuro Nazionale propone di reintrodurre le preferenze nella legge elettorale, ma è stato bocciato ieri con il voto segreto, dopo che Fratelli d’Italia aveva presentato una proposta simile. La bocciatura ha coinvolto almeno 30 voti contrari tra i membri dell’area di maggioranza. La discussione sulle preferenze ha diviso le forze politiche, creando tensioni tra le componenti di destra.

Le protagoniste sono ancora una volta le preferenze. L’ultimo caso sulla legge elettorale scoppia con l’emendamento di Futuro Nazionale che puntava a reintrodurre le preferenze, dopo la bocciatura di ieri, con il voto segreto, della proposta di Fratelli d’Italia con l’intervento di almeno 30 franchi tiratori. Il caso nasce, quindi, dall’emendamento dei deputati di Futuro Nazionale, a prima firma Ziello. La Camera ha sì bocciato la proposta, su cui il relatore si era rimesso all’Aula, ma i voti a favore sono stati molti più del previsto: 139 i sì, 233 i no. La bocciatura ha causato le proteste degli stessi deputati vannacciani, che hanno urlato “vergogna” ed esposto cartelli con scritto: “Partiti padroni? No! Cittadini sovrani”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Legge elettorale, scoppia il nuovo caso preferenze: l’emendamento dei vannacciani spacca le destre

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