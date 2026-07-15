Legge elettorale riparte la seduta alla Camera Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze – La diretta

La seduta della Camera sulla legge elettorale è ripresa questa mattina, mercoledì 15 luglio. Sono ancora da votare circa sessanta emendamenti, su oltre 200 presentati. Durante la sessione, è stato bocciato l’emendamento proposto dai rappresentanti dei Vannacciani, che riguardava le preferenze. La discussione prosegue con il tentativo di approvare le modifiche rimanenti alla legge elettorale.

Riprende questa mattina, mercoledì 15 luglio, l’esame della nuova legge elettorale nell’aula della Camera. Restano da votarne circa sessanta emendamenti, rispetto agli oltre 200. Ieri è stato bocciato per un solo voto (188 contrari e 187 favorevoli) l’emendamento di Fratelli d’Italia che introduceva le preferenze, nonostante il sostegno annunciato da Lega e Forza Italia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato di «un’occasione persa per gli italiani», aggiungendo che «era giusto provarci» e auspicando « una riflessione nella maggioranza » sull’esito del voto. Le opposizioni all’attacco. Questa mattina la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha ribadito ai microfoni di Rtl 102. 🔗 Leggi su Open.online

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