Governo oggi il voto sulla legge elettorale | ok di Lega e FI all’emendamento sulle preferenze Pd verso il voto segreto Schlein | Una farsa | news in diretta
Oggi alla Camera si svolge il voto sulla legge elettorale. La Lega e Forza Italia hanno approvato l’emendamento sulle preferenze, mentre il Partito Democratico si sta preparando a votare a scrutinio segreto. La leader del partito ha definito la procedura “una farsa”. La maggioranza è chiamata a decidere sulla riforma, che arriva al momento della verifica in Aula.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni nel giorno in cui si vota per la legge elettorale: alla Camera arriva il momento della verità per la maggioranza, chiamata ad approvare in Aula la riforma elettorale. Attenzione particolare alle preferenze: Lega e FI potrebbero convergere sull'emendamento di FdI. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Meloni ha appena acceso lo scontro sulla legge elettorale — il Quirinale entra in gioco
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