Governo oggi il voto sulla legge elettorale | ok di Lega e FI all’emendamento sulle preferenze Pd verso il voto segreto Schlein | Una farsa | news in diretta

Notizia in breve

Oggi alla Camera si svolge il voto sulla legge elettorale. La Lega e Forza Italia hanno approvato l’emendamento sulle preferenze, mentre il Partito Democratico si sta preparando a votare a scrutinio segreto. La leader del partito ha definito la procedura “una farsa”. La maggioranza è chiamata a decidere sulla riforma, che arriva al momento della verifica in Aula.