Ieri, la maggioranza ha votato contro il governo, che è stato sfiduciato da deputati appartenenti allo stesso schieramento. La decisione è arrivata come risposta alla modalità con cui la Premier ha cercato di imporre una legge elettorale ritenuta piena di problemi. La presidente di un partito di opposizione ha commentato che questa situazione è stata causata dall’arroganza con cui sono state gestite le trattative.

Ieri “è successo che la maggioranza è andata sotto, è successo che il governo è stato sfiduciato dagli stessi deputati della maggioranza, perché hanno punito evidentemente l’arroganza con cui Giorgia Meloni cercava di imporre una legge elettorale che era piena di problemi “. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ai microfoni di Rtl 102.5. “Noi l’abbiamo definita da subito irricevibile perché fra le altre cose ha un premio abnorme che permetterebbe di raggiungere quasi da soli i voti che servono ad esempio per eleggere il presidente della Repubblica, insomma un antipasto di premierato. Quando hanno perso il referendum costituzionale hanno deciso di fermarsi su quell’altra riforma costituzionale perché non vogliono andare incontro a un altro referendum e stanno cercando di realizzare il premierato via legge”, ha argomentato Schlein. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, Schlein a Rtl 102.5: "Governo sfiduciato da deputati maggioranza, punita arroganza Meloni"

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