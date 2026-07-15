Dopo la sconfitta in Aula alla Camera sull’emendamento sulle preferenze, la segretaria del Pd ha dichiarato che il governo è sfiduciato dai deputati della maggioranza. L’emendamento, promosso da Fratelli d’Italia, Udc e Noi moderati e sostenuto, secondo quanto detto, anche da Forza Italia e Lega, ha portato alla bocciatura della proposta. La leader dell’opposizione ha commentato la situazione politica, senza aggiungere ulteriori dettagli.

All’indomani della sconfitta del governo in Aula alla Camera sull’emendamento sulle preferenze messo a punto da FdI, Udc e Nm e appoggiato, sulla carta, anche da FI e Lega, torna a parlare la segretaria del Pd, e principale leader dell’opposizione, Elly Schlein. Ieri, dice, “è successo che la maggioranza è andata sotto, è successo che il governo è stato sfiduciato dagli stessi deputati della maggioranza, perché hanno punito evidentemente l’arroganza con cui Giorgia Meloni cercava di imporre una legge elettorale che era piena di problemi”. Schlein parla ai microfoni di Rtl 102.5, e sottolinea: “Noi l’abbiamo definita da subito irricevibile perché fra le altre cose ha un premio abnorme che permetterebbe di raggiungere quasi da soli i voti che servono ad esempio per eleggere il presidente della Repubblica, insomma un antipasto di premierato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Schlein: “Governo sfiduciato dai deputati della maggioranza”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Camera boccia le preferenze: Meloni sconfitta dai franchi tiratori

Notizie e thread social correlati

In Romania è ancora crisi, sfiduciato il governo BolojanIn Romania si continua a vivere un momento di instabilità politica, con il governo guidato da Bolojan ormai sfiduciato.

Schlein: “Da Trump attacchi inaccettabili, governo passi dai tweet ai fatti”La segretaria del Partito Democratico ha commentato gli attacchi del presidente degli Stati Uniti, definendoli inaccettabili.

Temi più discussi: Schlein: Governo sfiduciato dai deputati della maggioranza; Il governo è stato sconfitto in un importante voto sulla legge elettorale alla Camera; Legge elettorale bocciata e Meloni tradita dai franchi tiratori, per Pd e M5s crisi di governo ed elezioni; I franchi tiratori bocciano l'emendamento sulle preferenze alla legge elettorale. Meloni sconfitta. Conte e Schlein: Ora a casa.

Dopo la bocciatura delle preferenze alla Camera dai banchi delle opposizioni si sono levati i cori elezioni e dimissioni. Questo è un voto contro l’arroganza: prendete atto del fallimento e andate a casa attacca in Aula la segretaria del Pd, Elly Schlein. Per i x.com

Le opposizioni occupano l'Aula della Camera. Schlein e Conte: Meloni sfiduciata. E Renzi: Elezioni a settembreLe opposizioni esultano dopo che la maggioranza viene sconfitta per un voto nella discussione sulla legge elettorale: È un fallimento, adesso le urne ... corriere.it

Legge elettorale, governo sotto alla Camera: le reazioni. Schlein e Conte: Meloni sfiduciata, ora a casa. E parte il coro elezioniL'Aula della Camera ha respinto, a voto segreto, 188 no contro 187 sì, l'emendamento della maggioranza per le preferenze nella proposta ... msn.com