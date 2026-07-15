La disfatta di Meloni | il governo paga l'arroganza della Presidente sulla legge elettorale
Il governo ha subito una sconfitta legata alla legge elettorale, con il voto segreto sulle preferenze che ha messo in discussione l’unità dell’esecutivo. La maggioranza si sta confrontando con tensioni interne e si cercano responsabili tra i parlamentari che hanno votato contro o si sono astenuti. La vicenda ha evidenziato divisioni all’interno dell’alleanza di governo, portando a un aumento delle tensioni tra i membri della coalizione. Nessun nome o dettaglio specifico sui soggetti coinvolti è stato reso pubblico.
La sconfitta sulle preferenze riapre lo scontro nella maggioranza: la caccia ai franchi tiratori e le crepe dell'esecutivo Meloni dopo il voto segreto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Referendum, Schlein: Non l'abbiamo politicizzato, batteremo Meloni alle prossime elezioni
Notizie e thread social correlati
Governo Meloni, centrodestra presenta il testo bis della legge elettorale, le opposizioni insorgono. Lega e FI litigano sull’Ucraina: news in direttaIl centrodestra ha presentato un nuovo testo della legge elettorale, con modifiche rispetto alla versione precedente.
Il governo Meloni accelera sulla legge elettorale: “Determinati ad andare avanti”. L’appello di 126 costituzionalisti: “Forte preoccupazione”Il governo guidato dal presidente del consiglio ha annunciato l’intenzione di portare avanti con decisione la riforma della legge elettorale,...
Temi più discussi: La disfatta di Meloni tentata dalla crisi: Ha vinto la palude; Il no alle preferenze e la sconfitta di Meloni. L'opposizione esulta, la premier riflette; Dimissioni e al voto. Il centrosinistra contro Meloni sconfitta dalla sua arroganza sulla legge elettorale; Legge elettorale, la sconfitta di Meloni: i franchi tiratori affossano le preferenze.
La disfatta di Meloni tentata dalla crisi: Ha vinto la palude x.com
La disfatta di Meloni: il governo paga l’arroganza della Presidente sulla legge elettoraleLa sconfitta sulle preferenze riapre lo scontro nella maggioranza: la caccia ai franchi tiratori e le crepe dell'esecutivo Meloni dopo il voto segreto ... fanpage.it
La maggioranza ha sfiduciato Meloni sulla legge elettorale che voleva imporre per blindare il proprio potere. Altro che governo compatto: dopo quattro anni senza risposte su salari, sanità e costo della vita, oggi esplodono anche le loro divisioni interne. A que facebook
La disfatta di Meloni tentata dalla crisi: Ha vinto la paludeLa premier alla vigilia ai vice: se non passa, si va alle urne. Poi la riflessione e i sospetti su chi vuole il pareggio ... repubblica.it
Bonaccini: Se se ne vanno dall’Italia tutti gli stranieri domani, come vorrebbero gli epigoni di Mussolini, ci andranno loro a raccogliere frutta e verdura nei campi, pulire le camere degli alberghi, lavare i piatti nelle cucine dei ristoranti o badare gli anziani in ta reddit