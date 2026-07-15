La disfatta di Meloni | il governo paga l'arroganza della Presidente sulla legge elettorale

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo ha subito una sconfitta legata alla legge elettorale, con il voto segreto sulle preferenze che ha messo in discussione l’unità dell’esecutivo. La maggioranza si sta confrontando con tensioni interne e si cercano responsabili tra i parlamentari che hanno votato contro o si sono astenuti. La vicenda ha evidenziato divisioni all’interno dell’alleanza di governo, portando a un aumento delle tensioni tra i membri della coalizione. Nessun nome o dettaglio specifico sui soggetti coinvolti è stato reso pubblico.

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La sconfitta sulle preferenze riapre lo scontro nella maggioranza: la caccia ai franchi tiratori e le crepe dell'esecutivo Meloni dopo il voto segreto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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