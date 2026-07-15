Legge elettorale Salvini tace sui franchi tiratori E la Lega vota contro l’emendamento dei vannacciani

Nessuna dichiarazione di Salvini sui franchi tiratori che hanno bloccato l’emendamento sulle preferenze. La Lega alla Camera ha votato contro l’emendamento proposto da deputati vicini a Roberto Vannacci, distinguendosi da Fratelli d’Italia. Salvini non ha commentato pubblicamente la vicenda, mentre la votazione si è conclusa con il dissenso del partito di maggioranza. La posizione ufficiale della Lega rimane invariata rispetto alla legge elettorale e alle recenti tensioni interne.

Roma, 15 luglio 2026 – Matteo Salvini continua a non parlare dei franchi tiratori che hanno affossato l’emendamento sulle preferenze ( leggi qui ). Ma intanto, alla Camera, la Lega prende le distanze da Fratelli d’Italia e vota contro la nuova proposta presentata dai deputati vicini a Roberto Vannacci. Il segretario del Carroccio è intervenuto pubblicamente all’assemblea dell’Aiscat, l’associazione delle concessionarie autostradali. Ha parlato delle infrastrutture e della durata del proprio incarico al Ministero dei Trasporti. “Un anno e due mesi era la durata media di un ministro dei Trasporti nelle scorse legislature. Facciamo che abbiamo ancora un anno e due mesi”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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