Un gruppo di parlamentari si è ripreso mentre votava, dichiarando di non essere i responsabili della bocciatura dell’emendamento sulla legge elettorale che prevedeva le preferenze. La Camera ha respinto la proposta, e subito sono iniziati i tentativi di identificare i membri della maggioranza ritenuti responsabili. Le immagini sono state diffuse online, mostrando i parlamentari mentre si filmavano durante il voto. Non ci sono state accuse ufficiali o spiegazioni ufficiali in merito ai motivi della bocciatura.

(LaPresse) Dopo la bocciatura alla Camera dell’emendamento sulla legge elettorale che introduceva le preferenze, è partita la ricerca dei responsabili all’interno della maggioranza. Tra i primi a essere indicati come possibili autori del voto contrario sono stati i deputati dell’area vicina al generale Roberto Vannacci. Gli esponenti del gruppo hanno però respinto le accuse pubblicando un video che, secondo loro, dimostrerebbe il voto favorevole all’emendamento. La scelta di filmare il momento del voto sarebbe nata proprio dal timore di essere indicati come “ franchi tiratori ” dopo la sconfitta della maggioranza, arrivata per un solo voto. L’emendamento, presentato da Fratelli d’Italia, è stato respinto con voto segreto nonostante il parere contrario della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, i 'Vannacciani' si filmano al voto: "Non siamo noi i franchi tiratori"

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I vannacciani filmano il proprio voto per evitare l'accusa di essere franchi tiratori

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Il voto segreto lo usano i topi di fogna. Non avete le palle di farvi vedere per quello che siete e vi nascondete dietro a paraventi ipocriti. Siete liquame. #LeggeElettorale I vannacciani sono alleati di #Schlein e #Conte . Su Forza Italia non mi spreco a qualificarli x.com

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