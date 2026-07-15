Governo Meloni centrodestra in crisi sulla legge elettorale | almeno 30 franchi tiratori FdI vota con i vannacciani | news in diretta

Notizia in breve

Almeno 30 deputati della maggioranza hanno votato contro la legge elettorale, creando una frattura tra i partiti di centrodestra. La leader del partito di maggioranza ha chiesto una riflessione dopo che il governo è stato battuto in aula. La votazione ha visto anche i voti di alcuni esponenti di minoranza, mentre altri membri hanno scelto di astenersi o di votare diversamente rispetto alla linea ufficiale. La maggioranza si è così trovata sotto durante la discussione sulla riforma.