Ronzulli ha commentato la legge elettorale, affermando che la preferenza può spaventare e paragonandola a un tacchino che a Natale non va da solo a tavola. Ha aggiunto che, dal punto di vista umano, può comprendere chi ha paura di questa procedura. La dichiarazione suggerisce un parallelo tra le preferenze elettorali e la paura del tacchino nel contesto delle festività.

“Sa, il tacchino sulla tavola a Natale non ci va volontariamente. Quindi magari qualcuno ha pensato alla sua storia personale, ha avuto paura, dal punto di vista umano posso anche capirlo. Ripeto, il tacchino a Natale non si auto mette nel forno, ecco. Quindi magari è subentrata una parte umana che è della natura umana. La preferenza può spaventare”. La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli torna sul voto di lunedì sulla legge elettorale che ha visto il governo andare in minoranza. Un “inciampo”, secondo Ronzulli legato a scelte individuali e personali e non certo a strategie di partito. “Quanto accaduto non mi preoccupa come non preoccupa il governo, come non preoccupa questa maggioranza che è coesa nonostante quello che dicano le opposizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, Ronzulli: “Tacchino a Natale non va da solo a tavola, la preferenza può spaventare "

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Ronzulli: Il tacchino non va da solo nel forno, qualcuno ha avuto paura

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