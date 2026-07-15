Il centrodestra ha subito una sconfitta sulle preferenze durante il voto sull’emendamento che le riguardava. La vicepresidente del Senato ha commentato che la responsabilità della decisione è del singolo e ha usato la metafora del tacchino in forno, suggerendo che qualcuno potrebbe aver avuto paura di intervenire. L’episodio si è verificato durante un evento a Roma.

“Il voto” sull’emendamento sulle preferenze che ha messo ko il centrodestra “è una responsabilità del singolo”. Così la vicepresidente del Senato e senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, a margine di un evento a Roma. “Non si può imputare a un partito” questa responsabilità “o a un voto organizzato. Non è una responsabilità dei capigruppo”. “Il tacchino sulla tavola a Natale non ci va volontariamente. Magari qualcuno ha pensato alla propria storia personale, ha avuto paura. Dal punto di vista umano posso anche capirlo. La preferenza può spaventare”, ha aggiunto. Ronzulli quindi, rivendicando la bontà dell’emendamento, attacca le opposizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Centrodestra ko sulle preferenze, la metafora di Ronzulli: “Il tacchino in forno non ci va da solo, magari qualcuno ha avuto paura”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, alla Camera la maggioranza va sotto sulle preferenze: emendamento bocciato per un solo voto. Sit-in delle opposizioniAlla Camera, la maggioranza ha perso un'importantemanche voto sulla riforma della legge elettorale.

Legge elettorale, sulle preferenze il centrodestra cerca ancora un’intesaDomani il testo della legge elettorale sarà discusso in Aula alla Camera, con scadenza alle 13 per la presentazione degli emendamenti.

Temi più discussi: Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere; Legge elettorale, i franchi tiratori affossano le preferenze. Meloni sconfitta: 'Vince la palude'; Legge elettorale, colpo di scena alla Camera: la maggioranza ko sulle preferenze, caccia ai franchi tiratori; Bocciate le preferenze: maggioranza sconfitta da un solo voto segreto.

Centrodestra k.o. sulle preferenze. Ravetto (Fn): Forza Italia hanno tradito Meloni. Filini (Fdi): Conseguenze politiche? Vedremo ilfattoquotidiano.it/2026/07/14/mel… x.com

Legge elettorale e preferenze bocciate, Lollobrigida: Li cerco io i franchi tiratoriLa maggioranza di governo è andata sotto sulla Legge elettorale. Per un solo voto il provvedimento del governo non è passato e naturalmente è già partita la caccia ai franchi tiratori. Secondo i pri ... affaritaliani.it

Legge elettorale, i franchi tiratori affossano le preferenze. Meloni sconfitta: 'Vince la palude'Bocciato col voto segreto l'emendamento i FdI-Nm-Udc. Conte: 'Meloni sfiduciata dalla maggioranza, vada a casa'. Schlein: 'Voto contro l'arroganza della premier'. Bignami: 'Noi ci mettiamo la faccia, ... ansa.it