Durante la seduta alla Camera sulla legge elettorale, il relatore di maggioranza ha annunciato il cambio di parere su due emendamenti riguardanti le preferenze. Uno di questi è stato presentato da un deputato di Fratelli d’Italia, l’altro da due rappresentanti del gruppo misto. Il ministro Ciriani ha affermato che il governo continuerà con l’iter della legge. La discussione è ripresa dopo la sospensione.

Il relatore di maggioranza della legge elettorale Angelo Rossi (FdI), durante la seduta odierna, annuncerà il cambio di parere su due emendamenti sulle preferenze: uno a prima firma del vanacciano Edoardo Ziello, e uno sottoscritto dai deputati del gruppo misto Francesco Gallo e Luigi Marattin. Il parere, inizialmente contrario, sarà di " remissione all'Aula ". Si apre con questa novità la nuova giornata alla Camera dei deputati con al centro la legge elettorale. La seduta è stata aperta e poi subito sospesa. Ieri il governo è stato sconfitto in Aula su un emendamento (188 i voti contrari, 187 i favorevoli), provocando la delusione della premier Giorgia Meloni e, com'è ovvio, l'esultanza delle opposizioni, che hanno occupato l'Aula e invocato le elezioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Legge elettorale, riparte la seduta alla Camera. Il relatore cambia parere su due emendamenti, il ministro Ciriani: "Il governo va avanti"

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