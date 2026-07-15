Nuova legge elettorale le ultime notizie in diretta | Aperta la seduta alla Camera di oggi | relatore cambia parere su due emendamenti Schlein | Maggioranza fratturata Meloni | Ora riflessione Vannacci | Vittoria degli infami

Notizia in breve

Durante la seduta alla Camera, il relatore di maggioranza ha annunciato un cambio di parere su due emendamenti riguardanti le preferenze. Uno dei due emendamenti è stato proposto da un deputato del gruppo misto, mentre l’altro è stato sottoscritto da due deputati del gruppo misto. La presidente del partito di opposizione ha commentato che la maggioranza è fratturata, mentre il presidente del consiglio ha dichiarato che si farà una riflessione. Un deputato ha definito la situazione una vittoria degli infami.