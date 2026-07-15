Nuova legge elettorale le ultime notizie in diretta | Aperta la seduta alla Camera di oggi | relatore cambia parere su due emendamenti Schlein | Maggioranza fratturata Meloni | Ora riflessione Vannacci | Vittoria degli infami
Durante la seduta alla Camera, il relatore di maggioranza ha annunciato un cambio di parere su due emendamenti riguardanti le preferenze. Uno dei due emendamenti è stato proposto da un deputato del gruppo misto, mentre l’altro è stato sottoscritto da due deputati del gruppo misto. La presidente del partito di opposizione ha commentato che la maggioranza è fratturata, mentre il presidente del consiglio ha dichiarato che si farà una riflessione. Un deputato ha definito la situazione una vittoria degli infami.
Il relatore di maggioranza della legge elettorale Angelo Rossi (FdI), durante la seduta odierna, annuncerà il cambio di parere su due emendamenti sulle preferenze: uno a prima firma del vanacciano Edoardo Ziello, e uno sottoscritto dai deputati del gruppo misto Francesco Gallo e Luigi Marattin. Il parere, inizialmente contrario, sarà di «remissione all'Aula». «Ieri hanno vinto quelli che io chiamo gli infami della poltrona». Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, durante un incontro a Vasto. «I badogliani del centrodestra hanno potuto sparare alla schiena del loro stesso schieramento - ha aggiunto - ma grazie alle munizioni che gli ha fornito il Pd, la sinistra. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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