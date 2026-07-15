Il governo ha confermato che proseguirà l’attività, nonostante la bocciatura in Aula alla Camera di un emendamento alla legge elettorale sulle preferenze, sostenuto da FdI, Udc e Nm, con il supporto di FI e Lega. Dopo il voto, le opposizioni hanno chiesto le dimissioni della premier. Non sono state annunciate dimissioni o cambiamenti di governo. La maggioranza ha deciso di continuare l’iter legislativo senza modifiche.

Nonostante l’inciampo di ieri in Aula alla Camera, quando l’emendamento alla legge elettorale sulle preferenze voluto da FdI, Udc e Nm e appoggiato, sulla carta, anche da FI e Lega, è stato bocciato, e la conseguente richiesta delle opposizioni alla premier Giorgia Meloni di dimettersi, il governo andrà avanti. Lo conferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: “Non intendiamo concludere questa esperienza di governo. Noi non abbiamo pensato a un sistema elettorale che premia la nostra coalizione ma la volontà dei cittadini. Il centrodestra ha lavorato bene per quattro anni, c’è stato questo episodio di ieri che intendiamo superare”, ha detto Ciriani a SkyTg24. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, Ciriani: “Il governo va avanti”

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