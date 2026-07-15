Legge elettorale riparte la seduta alla Camera Il relatore cambia parere su due emendamenti Ciriani | Il governo va avanti – La diretta

La seduta alla Camera sulla legge elettorale riprende questa mattina. Il relatore ha modificato il parere su due emendamenti, portando il totale di quelli ancora da votare a circa sessanta. Sono circa 200 gli emendamenti presentati in totale. Il presidente di turno ha confermato che il governo procede con l’iter della legge. La discussione continua con l’obiettivo di approvare gli emendamenti residui.

Riprende questa mattina, mercoledì 15 luglio, l’esame della nuova legge elettorale nell’aula della Camera. Restano da votarne circa sessanta emendamenti, rispetto agli oltre 200. Ieri è stato bocciato per un solo voto (188 contrari e 187 favorevoli) l’emendamento di Fratelli d’Italia che introduceva le preferenze, nonostante il sostegno annunciato da Lega e Forza Italia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato di «un’occasione persa per gli italiani», aggiungendo che «era giusto provarci» e auspicando « una riflessione nella maggioranza » sull’esito del voto. Le opposizioni all’attacco. Questa mattina la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha ribadito ai microfoni di Rtl 102. 🔗 Leggi su Open.online

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LA DEMOCRAZIA NON È UN GIOCO (TRUCCATO) Oggi alla Camera riparte il dibattito sulla legge elettorale. Post completo: facebook.com/share/p/1HGuLH… #Democrazia #LeggeElettorale #IoVoglioScegliere #VotoLibeGuale #Partecipazione x.com

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