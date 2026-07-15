La seduta alla Camera è ripresa dopo la bocciatura dell'emendamento sui sistemi di preferenze, con 233 voti contrari e 139 favorevoli, in un voto a scrutinio segreto. Il ministro Ciriani ha affermato che il governo prosegue senza sosta. La discussione sulla legge elettorale continua, mentre si attendono ulteriori sviluppi e votazioni sulla normativa in esame.

È stato bocciato l'emendamento dei vannacciani sulle preferenze. L'esito del voto, a scrutinio segreto, è stato di 233 no e 139 sì. C'è stato invece il via libera, da parte dell'Aula della Camera, a scrutinio segreto, con 229 sì, 139 no ed un astenuto, all'emendamento al testo di riforma della legge elettorale, presentato da Fratelli d'Italia, a prima firma del capogruppo di Fd'I a Montecitorio, Galeazzo Bignami. È stato poi bocciato, con 223 voti contrari e 142 favorevoli, l'emendamento a prima firma Bonetti di Azione presentato sulla legge elettorale e sostenuto da tutte le forze di opposizione che prevede la presenza di almeno il 50% di donne nelle liste che assegnano i seggi del premio a chi vince le elezioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Legge elettorale, riparte la seduta alla Camera. Il ministro Ciriani: "Il governo va avanti"

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