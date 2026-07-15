Legge elettorale reazioni politiche alla bocciatura delle preferenze Schlein | Andate a casa Tajani | Incidente di percorso

Notizia in breve

Il voto segreto che ha bocciato l'emendamento sulle preferenze nella nuova legge elettorale ha provocato reazioni contrastanti tra maggioranza e opposizioni. La leader di un partito ha chiesto le dimissioni, mentre un altro esponente ha definito l’evento un incidente di percorso. Un deputato ha accusato i voti di astensione di alcuni membri, definiti franchi tiratori. La discussione si è infiammata, con scontri tra le parti in Parlamento.