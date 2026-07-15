Legge elettorale reazioni politiche alla bocciatura delle preferenze Schlein | Andate a casa Tajani | Incidente di percorso

Da ilgiornaleditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il voto segreto che ha bocciato l'emendamento sulle preferenze nella nuova legge elettorale ha provocato reazioni contrastanti tra maggioranza e opposizioni. La leader di un partito ha chiesto le dimissioni, mentre un altro esponente ha definito l’evento un incidente di percorso. Un deputato ha accusato i voti di astensione di alcuni membri, definiti franchi tiratori. La discussione si è infiammata, con scontri tra le parti in Parlamento.

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Dopo il voto segreto che ha affossato le preferenze, maggioranza e opposizioni si scontrano. Ciriani accusa i franchi tiratori, Schlein chiede le dimissioni La bocciatura dell'emendamento sulle preferenze per la nuova legge elettorale, avvenuto ieri con voto segreto alla Camera, ha portato a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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