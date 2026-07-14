Alla Camera, la maggioranza sulla riforma della legge elettorale ha subito una battuta d’arresto, con 36 deputati che si sono opposti alle preferenze. L’emendamento che prevedeva un sistema misto con capilista bloccati e preferenze è stato respinto per un solo voto, con 187 voti favorevoli e 188 contrari. Opposizioni hanno organizzato un sit-in, chiedendo le dimissioni della maggioranza. La votazione ha evidenziato divisioni all’interno dell’alleanza di governo.

La maggioranza incassa una battuta d’arresto alla Camera sulla riforma della legge elettorale. L’emendamento che puntava a introdurre un sistema misto con capilista bloccati e preferenze è stato bocciato per un solo voto: 187 deputati hanno votato a favore, 188 contro. La votazione si è svolta a scrutinio segreto, su richiesta delle opposizioni, e ha visto la bocciatura della proposta firmata da esponenti di Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc. Sul testo avevano espresso parere favorevole sia i relatori di maggioranza sia il governo. Anche Lega e Forza Italia avevano annunciato il proprio sostegno all’emendamento, pur non risultando tra i firmatari. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Legge elettorale, alla Camera la maggioranza va sotto sulle preferenze: 36 franchi tiratori. Sit-in delle opposizioni: "Andate a casa"

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Legge elettorale, maggioranza battuta sulle preferenze. Le opposizioni: A casa

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