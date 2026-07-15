Legge elettorale Quirinale in attesa delle prossime mosse di Meloni Ma non si pensa a un governo tecnico

Da ilmessaggero.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Colle non ha comunicato aggiornamenti sulla legge elettorale mentre il presidente ritorna da Parigi. La legge appare in bilico e non si considera al momento un governo tecnico. Il presidente atterra alle 16:35 e rientra nel palazzo storico, senza rivelare eventuali mosse future.

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Silenzio e attesa. A sera, quando il destino della legge elettorale appare appeso a un filo, sul Colle più alto non squillano telefoni. Sergio Mattarella atterra a Ciampino alle 16,35 come da programma, di ritorno dalla parata parigina sugli Champs-Elysées per il 14 luglio, e fa rientro nel palazzo che fu dei Papi. Alle nove passate agli uffici del Quirinale nessuna richiesta di appuntamento era ancora arrivata da Palazzo Chigi. E non è detto che arrivi oggi, almeno a giudicare dal post che Giorgia Meloni consegna a Facebook alle 20,45. «Un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci», scrive la premier. Si va avanti, almeno apparentemente, nonostante il martellare delle opposizioni: «La premier vada al Quirinale e si dimetta», ripetono in coro, «deve prendere atto che non ha più una maggioranza». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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