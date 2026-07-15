Il Colle non ha comunicato aggiornamenti sulla legge elettorale mentre il presidente ritorna da Parigi. La legge appare in bilico e non si considera al momento un governo tecnico. Il presidente atterra alle 16:35 e rientra nel palazzo storico, senza rivelare eventuali mosse future.

Silenzio e attesa. A sera, quando il destino della legge elettorale appare appeso a un filo, sul Colle più alto non squillano telefoni. Sergio Mattarella atterra a Ciampino alle 16,35 come da programma, di ritorno dalla parata parigina sugli Champs-Elysées per il 14 luglio, e fa rientro nel palazzo che fu dei Papi. Alle nove passate agli uffici del Quirinale nessuna richiesta di appuntamento era ancora arrivata da Palazzo Chigi. E non è detto che arrivi oggi, almeno a giudicare dal post che Giorgia Meloni consegna a Facebook alle 20,45. «Un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci», scrive la premier. Si va avanti, almeno apparentemente, nonostante il martellare delle opposizioni: «La premier vada al Quirinale e si dimetta», ripetono in coro, «deve prendere atto che non ha più una maggioranza». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Legge elettorale, Quirinale in attesa delle prossime mosse di Meloni. Ma non si pensa a un governo tecnico

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Cara @GiorgiaMeloni, senza giri di parole: quando una legge elettorale voluta da te non passa alla Camera per colpa dei franchi tiratori, non ci sono riflessioni da fare. Si sale al Quirinale, anche perché stanno già tramando alle tue spalle, e credo soprattutto x.com

Se vinco non voglio governare l'incredibile legge che continua a rimbalzare da destra a sinistra reddit

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