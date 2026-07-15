La Camera ha approvato l'articolo 1 della riforma della legge elettorale con 208 voti favorevoli, 143 contrari e 3 astenuti, tutti espressi a scrutinio segreto. La norma prevede un premio di maggioranza alle liste che ottengono almeno il 42% dei voti. La votazione si è svolta in aula senza ulteriori modifiche.

Con 208 voti favorevoli, 143 contrari e 3 astenuti, espressi a scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato l'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Si tratta della disposizione centrale del provvedimento, che introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza pari a 70. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Legge elettorale, ok della Camera all’art 1 sul premio di maggioranza alle liste che ottengono almeno il 42% dei voti

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