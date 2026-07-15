La Camera ha respinto l'emendamento sulle preferenze nella riforma elettorale, dopo il blocco parlamentare. La premier ha dichiarato che si tratta di una riflessione all’interno della maggioranza e ha criticato chi mira a un pareggio. Ha anche segnalato possibili conseguenze politiche nei prossimi mesi. Nel frattempo, la maggioranza si sta concentrando sulla ricerca di eventuali deputati dissidenti, noti come franchi tiratori, per influire sul risultato.

Dopo il blocco parlamentare sulla riforma elettorale, la premier rivendica il tentativo sulle preferenze, accusa chi punta al "pareggio" e lascia intravedere possibili ripercussioni politiche già nei prossimi mesi La Camera ha bocciato ieri sera, martedì 14 luglio, l'emendamento sulle prefere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Legge elettorale, Meloni fa un passo indietro: "Riflessione nella maggioranza, ha vinto la palude", caccia ai 30 franchi tiratori

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