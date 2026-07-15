La maggioranza si è nuovamente divisa sulla legge elettorale: Fratelli d’Italia ha espresso il suo voto favorevole a un emendamento proposto da Vannacci, mentre Lega e Forza Italia si sono opposte. La questione ha evidenziato divisioni all’interno della coalizione, con alcuni esponenti che definiscono il quadro come una destra “implosa”. Il governo non è riuscito a trovare una sintesi su un tema considerato cruciale per la democrazia del Paese.

“La maggioranza si divide ancora una volta sulla legge elettorale:FdI ha deciso di inseguire le posizioni di Vannacci ed è rimasta isolata, con Lega e Forza Italia che hanno votato diversamente“, “una destra implosa“, “un governo incapace di trovare una sintesi anche su temi fondamentali per democrazia del Paese“. Le opposizioni assalgono la maggioranza e la pungono in ogni punto debole con il desiderio di invocare la crisi e le dimissioni di Giorgia Meloni. Una nuova divisione che allarga la crepa nella coalizione di governo all’indomani della clamorosa bocciatura all’emendamento sulle preferenze votato in scrutinio secretato e che ha sancito un tradimento dagli alleati nei confronti del premier. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Legge elettorale, maggioranza si divide ancora: su emendamento vannacciano FdI favorevole, no di Lega e FI

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Cecchini in Parlamento senza lasciare impronte digitali©

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Legge elettorale, la maggioranza si divide ancora sulle preferenze: FdI vota sì al testo (bocciato) dei vannaccianiLa maggioranza si divide di nuovo sulla legge elettorale riguardo alle preferenze.

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