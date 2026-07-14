La discussione sulla nuova legge elettorale ha causato divisioni all’interno della maggioranza. Mentre Fratelli d’Italia ha deciso di proseguire senza problemi, Lega e Forza Italia non hanno sottoscritto un emendamento riguardante i capilista bloccati. Gli emendamenti depositati alla Camera ieri hanno evidenziato le divergenze tra i membri del centrodestra. Le opposizioni hanno inoltre criticato il testo, evidenziando ulteriori punti di contestazione.

La prima crepa della nuova legge elettorale arriva ancora prima del voto. Bastano gli emendamenti depositati ieri alla Camera per certificare quello che da giorni si sussurrava nei corridoi di Montecitorio: il centrodestra è tutt’altro che compatto. E il motivo della frattura è tutt’altro che secondario. Si chiama “ preferenze “, cioè il punto più divisivo dell’intera riforma. Gli oltre duecento emendamenti depositati raccontano una storia precisa: quella di una riforma che avrebbe dovuto rafforzare la maggioranza e che, invece, ne mette in evidenza le fratture. Capolista bloccato, l’escamotage che non risolve. Fratelli d’Italia, Noi... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Legge elettorale, le preferenze spaccano la maggioranza. FdI va avanti, ma Lega e Fi non firmano l’emendamento dei capolista bloccati. Opposizioni all’attacco del testo

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